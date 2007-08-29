Врачи собирали локоть Могилевской полтора часа

Полтора часа врачи спасали руку Натальи Могилевской. Об этом сообщает ИА «Screen media». Операция проходила в клинике Института хирургии и трансплантологии АМН Украины им. Шалимова. Врачи поставили Наталье диагноз «перелом со смещением локтевого отростка на правой руке». Говоря проще, в результате автокатастрофы локоть правой руки Могилевской был раздроблен. Чтобы собрать и зафиксировать все осколки кости, врачам – профессору кафедры травматологии и ортопедии Национальной академии последипломного образования им. Шупика Александру Радомскому и анестезиологу Олегу Попову, понадобилось полтора часа.

«Операция была достаточно сложная и тонкая, мы собирали осколки кости при помощи двух спиц и проволочной конструкции. Поэтому пришлось применить общий наркоз, - говорит профессор Радомский, - Наталья держалась мужественно и перенесла операцию хорошо. После такой травмы нужен восстановительный период, но уже сейчас можно говорить о том, что рука Натальи будет двигаться без каких-либо ограничений».

Наутро после аварии в клинику стали приходить люди, в первую очередь репортеры и фотографы-папарацци. Но никого из них в помещение не впустили, несмотря на настойчивость некоторых. К Могилевской пускают лишь близких. Ночью к Наталье приезжала Алена Мозговая. Сегодня певицу собрались проведать Дмитрий Гордон и Юрий Рыбчинский, Лада Лузина. В течение дня Наталью собиралась навестить Светлана Вольнова, чтобы, пользуясь случаем, принести свои извинения за произошедший недавно инцидент.

Вчерашняя авария произошла, когда Наталья со своим администратором ехала на съемки сериала «Танцы», где играет одну из ролей. Она сидела на переднем сиденье джипа «Тойота Лэндкрузер». Едва они проехали станцию метро «Житомирская», по словам водителя Натальи, джип «подрезала» «Лада» 9-й модели. Чтобы увернуться от столкновения водитель сделал маневр, но не справился с управлением, и джип, задев рейсовый автобус, ударился в бортик проспекта Победы. Сработали подушки безопасности, но пассажиры все равно пострадали.

Джип восстановлению не подлежит. Авария случилась очень некстати. Известно, что все средства, заработанные за последний год, буквально на прошлой неделе Наталья вложила в участок земли для строительства новой студии. Разбитый «Лэндкрузер» не был застрахован, то есть никакой компенсации певица не сможет получить. Таким образом, Наталья Могилевская осталась без автомобиля и без средств для приобретения нового. Также печально обстоят дела и со страховкой жизни певицы. По иронии судьбы, Наталья, участвуя в телешоу «Танцы со звездами», застраховала свои ноги на случай травмы – это обычная практика танцоров. Но пострадали рука и другие части тела, а они застрахованы не были.

Как говорят врачи, сейчас рано говорить о том, когда Наталью выпишут из больницы, и тем более, когда она вернется к профессиональной деятельности. По оценкам лечащего врача, реабилитационный период продлится 6-8 недель.