На Житомирщине председателя сельсовета будут судить за взятку
01:06, 27 февраля 2012Общество
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Задержали в ноябре 2011
Прокуратура Житомирской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении председателя одного из сельсоветов Бердичевского района за получение взятки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, председателя сельсовета задержали в ноябре 2011 года за получение взятки в сумме 80 тыс. грн. за выдачу директору предприятия решения исполкома сельсовета, которым разрешалось изготовить проектную документацию по реконструкции объекта недвижимости.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Председатель сельсовета во время следствия находился под стражей.
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