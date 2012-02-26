Предприниматели провернули аферу на 3,5 миллиона

В Кировоградской области возбуждено уголовное дело в отношении служащих одного из частных предприятий Александрии, которые мошенническим путем получили банковский кредит в грусти 3,5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Уголовное дело возбуждено согласно ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Предприниматели, злоупотребляя своим служебным положением, путем служебной подделки совершили мошенничество с финансовыми ресурсами. Следствие по делу продолжается.