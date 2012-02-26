В Геническе при задержании двух местных жителей прогремел взрыв

14:40, 26 февраля 2012
Общество
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Проводится расследование

В Геническе Херсонской области при задержании милицией двух вооруженных местных жителей произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в Херсонской области, сотрудники милиции 25 февраля задержали на улице 31-летнего и 34-летнего местных жителей, у которых был изъят пистолет иностранного производства. Один из задержанных бросил на землю неустановленный предмет, который взорвался.

Пострадавших нет. Проводится расследование.

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