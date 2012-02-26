С понедельника ожидается похолодание

Завтра в Украине временами ожидается небольшой снег и мокрый снег (в Крыму с дождем), лишь в южных областях без существенных осадков.

На дорогах Украины гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидромецентре.

Температура ночью 2-7°, днем 0-5° мороза (в южных и восточных областях от 2° мороза до 3° тепла); в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла; в Карпатах ночью 8-13°, днем 4-9° мороза.

В Киевской области в понедельник ожидается небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7°, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 3-5°, днем 0-2° мороза.