У Табачника передумали сокращать «Историю Украины» в школах?

Министерство образования и науки, молодежи и спорта, ознакомившись со статьей «Ход конем от Табачника» в газете «Зеркало недели. Украина» №6, отрицает эту информацию и утверждает, что она недостоверная и вводит в заблуждение всю просветительскую общественность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства, подчеркнув, что МОН требует опровержения этой информации.

Минобразования в ответ на распространенную информацию сообщает, что на сегодняшний день действуют рабочие группы по разработке учебных программ по всем предметам в школах. О каждом таком заседании размещается информация на официальном веб-сайте министерства в рубрике «Актуальные новости».

В министерстве также отмечают, что впервые с целью самого широкого привлечения общественности к обсуждению учебных программ в открытом доступе размещены списки рабочих групп с адресами электронной почты каждого участника. Также на министерском сайте открыт форум «Новая школа – новые программы», где каждый желающий может приобщиться к обсуждению и высказать предложения по формированию содержания школьного образования.

В сообщении также подчеркивается, что «предмету «История Украины» ничего не угрожает, и никогда не угрожало. «Интеграция нескольких курсов истории» – провокации неквалифицированных политиков».

В Минобразования информируют, что рабочая группа уже несколько месяцев работает над учебными программами предметов «История Украины» и «Всемирная история», и никаких сокращений учебных часов, отведенных на изучение как истории Украины, так и всемирной истории, не состоится, и даже не планировалось.

В министерстве отмечают, что вся учебная нагрузка предусматривается исключительно в пределах Государственных санитарных норм и правил, утвержденных Главным санитарным врачом Украины. По состоянию на сегодняшний день рассматриваются три варианта проекта типовых учебных планов общеобразовательных учебных заведений ІІ степени (приказ № 93 от 01.02.2012).

Как сообщалось, "Зеркало недели. Украина" 18 февраля проинформировало, что согласно проекту новых учебных планов для 5-9 классов, разработанному в Минобразования, сокращается количество уроков украинского языка и литературы, а предмет "История Украины" вообще исчезает.

"По замыслу руководства Минобразования, этот предмет (История Украины) как таковой вообще исчезнет из расписания школьных уроков. Вместо этого появится новый, интегрированный курс - история, в котором будут объединены мировая история и история Украины", - пишет издание.

Сегодня, 20 февраля, министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК отрицал возможность исключения из школьной программы предмета «История Украины» и введения объединенного курса мировой и украинской истории.

Вместе с тем Д.ТАБАЧНИК не исключил сокращения в средних классах количества часов на изучение украинского языка и истории. "Не помню конкретные цифры, но сокращения возможны, среди прочего они могут коснуться украинского языка и истории. Делается это по двум причинам. Во-первых, чтобы один урок в неделю сэкономить для более углубленного изучения информатики. Вторая причина - это планы введения уроков второго иностранного языка… Поэтому на определенные сокращения министерство, возможно, пойдет", - объяснил министр.