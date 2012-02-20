В Умани директор известной фирмы на джипе сбил двух пенсионеров

В городе Умань Черкасской области внедорожник, которым управлял директор известной местной фирмы, сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Черкасской области, инцидент произошел вчера вечером в Умани на улице Большевистской.

33-летний руководитель одной из известных фирм города, управляя автомобилем «Toyota-Land Cruiser», прямо на пешеходном переходе густо населенного жилого района совершил наезд на людей, которые переходили проезжую часть улицы.

Вследствие ДТП 72-летний пенсионер умер сразу, а 60-летняя уманчанка получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в реанимационном отделении местной больницы, за ее жизнь борются врачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отметили в УМВД.