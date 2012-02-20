Ночью в Тернополе из жилого дома эвакуировали 15 жителей
10:16, 20 февраля 2012Общество
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Горела квартира
В Тернополе сегодня ночью в связи с пожаром в жилом доме были эвакуированы 15 жителей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел около 2-х час. ночи на ул. Бережанской, 59, где в одной из квартир возник пожар.
Огнем повреждена квартира на площади 40 кв. м и вещи домашнего потребления. Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Пожар ликвидирован двумя дежурными караулами Тернопольского управления МЧС.
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