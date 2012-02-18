Во Львове и Тернополе прошли торжества, посвященные Иосифу Слипому

17 февраля во Львове состоялись торжества по случаю 120-летия со дня рождения Блаженнейшего Патриарха Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого.

Как передает корреспондент УНИАН, в соборе Святого Юра состоялась архиерейская божественная литургия, которую возглавил архиепископ Львовский УГКЦ Игорь ВОЗНЯК.

Во время богослужения в соборе присутствовали первый заместитель председателя Львовского областного совета Петр КОЛОДИЙ, городской председатель Андрей САДОВЫЙ, представители Львовской областной государственной администрации.

После литургии состоялось возложение цветов к гробу Иосифа Слипого в крипте собора Святого Юра.

Официальная делегация от руководства Львовской области также посетила музей-усадьбу Иосифа Слипого в с. Заздристь Тернопольской области.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года Львовский областной совет провозгласил во Львовской области 2012 год Годом Иосифа Слипого.

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В Тернопольской области прошли торжества по случаю 120-летия со дня рождения патриарха Украинской греко-католической церкви Иосифа Слипого.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в тернопольском учебно-воспитательном комплексе «Школа-коллегиум Патриарха Иосифа Слипого» при участии руководства города открыт Музей Иосифа Слипого. Митрополит Тернопольско-Зборовский Кир Василий СЕМЕНЮК осуществил чин освящения школьного музея и подарил заведению портрет патриарха. Поздравил учеников коллегиума с открытием музея и городской голова Сергей НАДАЛ.

«В прошлом году Тернопольский городской совет провозгласил Иосифа Слипого посмертно почетным гражданином города. Под его именем мы создали первую христианскую школу. Это большая честь для всех нас и большая ответственность для города. Совместно с Церковью работаем над тем, чтобы эта школа стала действительно ячейкой духовности и христианского воспитания», – сказал во время выступления С.НАДАЛ.

Кроме этого, в селе Заздрость на территории музейного комплексу - семейной усадьбы И.Слипого при участии представителей областной и районной власти состоялись торжественная литургия и презентация изданий «Князь Церкви», «Патриарх Иосиф Слипый в документах советских органов государственной безопасности» и аудио-диска для детей «Патриарх Иосиф Слипый».