На Кременчугском водохранилище массово гибнет рыба

На Кременчугском водохранилище Днепра в Сулинском ландшафтном заказнике зафиксирована массовая гибель рыбы.

Как сообщает черкасский телеканал «Рось», в связи с сильными морозами и снегопадами на водоемах образовался толстый слой льда, который отрезал доступ кислорода к воде. Его недостаток привел к массовой гибели рыбы.

Сулинский ландшафтный заказник является основным на Кременчугском водохранилище нерестилищем, местом нагула и зимовки разнообразных видов рыб.

Сейчас там изучают ситуацию работники Государственной областной экологической инспекции. Ихтиологи установили, что кислорода в воде в десять раз меньше минимально допустимой нормы. Такая ситуация повторяется каждый год, отмечают специалисты. По словам начальника Государственной экологической инспекции в Черкасской области Олега САВИЦКОГО, сотрудники рыбоохраны, риббригад, заказника и экологической инспекции в настоящее время прилагают усилия для спасения рыбы.

Справка УНИАН. Сулинский ландшафтный заказник - природоохранная территория общегосударственного значения. Создан на территории Чернобаевского района Черкасской области и Глобинского района Полтавской области. Имеет площадь 7871,3 га. Заказник создан в 1998 году.