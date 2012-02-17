Охрана ювелирного магазина приехала на ограбление позже следователя
02:25, 17 февраля 2012Общество
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Сообщает черниговское УМВД
В Чернигове ограблен ювелирный магазин.
Как сообщил УНИАН начальник Сектора общественных связей УМВД в Черниговской области Сергей БРЫЛЬ, двое неизвестных в масках вошли в магазин, который находился под охраной частной фирмы, и, угрожая персоналу, похитили ювелирные украшения на сумму более 150 тыс. грн. и скрылись в неизвестном направлении.
Во время нападения никто не пострадал. Охрана частной фирмы по тревожному вызову прибыла позже следственно-оперативной группы милиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Проводится следствие.
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