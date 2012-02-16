Хакеру дали год исправительных работ

В Черкасской области в городе Умань осужден продавец хакерских программ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Черкасской области, вступил в силу приговор Уманского горрайонного суда в отношении жителя Умани, который незаконно продавал вредные хакерские программы, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин и компьютерных сетей. Установлено, что 22-летний житель Умани реализовывал хакерскую программу "KeyLogger". В сентябре 2011 года сотрудники СБУ задержали правонарушителя во время продажи дежурного CD-диска с запрещенной программой, которая дает возможность взламывать пароли и получать доступ к компьютерам.

Приговором суда злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УКУ. Ему назначено наказание в виде исправительных работ по месту работы сроком на 1 год с отчислением 20% заработной платы в пользу государства. По решению суда компьютерное оборудование конфисковано в доход государства.