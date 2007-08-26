Центр и север Румынии пострадали от ливней и ураганного ветра

Проливные дожди, ураганный ветер, сильный град обрушились сегодня на центральные и северные районы Румынии.

Как передает ИТАР-ТАСС, двое человек, среди которых один ребенок, погибли в уезде Сучава на границе с Украиной.

От стихийного бедствия наиболее пострадали 11 уездов в центре страны. Там минувшей ночью и сегодня утром ураганный ветер валил деревья, линии электропередачи, срывал крыши с деревенских домов. Количество осадков, выпавших на один квадратный метр, превысило здесь 40-50 литров. Вышедшие из берегов реки разрушили несколько крупных мостов, затопили десятки километров местных дорог.

На севере Румынии более 1,5 тыс. жителей, особенно в сельской местности, оказались в полной изоляции, по всей стране несколько сот населенных пунктов остались без электричества, повреждены более 450 домов.