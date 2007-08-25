Тимошенко сегодня едет на Луганщину

10:30, 25 августа 2007
Общество
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(программа пребывания)

Сегодня, 25 августа, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в рамках своего предвыборного тура посетит Луганскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, лидер БЮТ, в частности, побывает на Алчевском металлургическом комбинате, а в Стаханове, на центральном стадионе, при участии Ю.Тимошенко состоится всеобластной митинг по случаю Дня шахтера.

Кроме того, в Луганском национальном педагогическом университете состоится пресс-конференция Ю.Тимошенко.

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