Тимошенко сегодня едет на Луганщину

Сегодня, 25 августа, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в рамках своего предвыборного тура посетит Луганскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, лидер БЮТ, в частности, побывает на Алчевском металлургическом комбинате, а в Стаханове, на центральном стадионе, при участии Ю.Тимошенко состоится всеобластной митинг по случаю Дня шахтера.

Кроме того, в Луганском национальном педагогическом университете состоится пресс-конференция Ю.Тимошенко.