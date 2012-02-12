США: МВФ может не дать Украине кредит
Коментирует зам госсекретаря
Международный валютный фонд может не дать Украине кредит, если она не будет придерживаться демократических принципов.
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Филипп ГОРДОН в интервью телеканалу ТВі, показанному в воскресенье.
«Заметьте, Международный валютный фонд обычно фокусируется на конкретных экономических показателях. Но я должен сказать, что когда страна нарушает демократические принципы, международным организациям, даже сугубо финансовым, становится сложно такое государство поддерживать. Особенно в условиях, когда много других стран пытаются получить кредиты МВФ", - цитирует Украинская правда.
«Следовательно, даже если демократия не является формальным критерием для МВФ, я думаю, справедливо будет сказать, что международное содружество будет менее склонно поддерживать страну, которая не придерживается демократических принципов», - прибавил он.
«Когда мы говорим, что Украине нужно провести некоторые изменения, прежде чем наши отношения начнут развиваться, то это объективная необходимость. И, в конечном итоге, если отношения Украине с миром и Европейским Союзом не будут развиваться, это будет для нас очень досадно. Но больше всего от этого потеряет сама Украина», - подчеркнул заместитель госсекретаря США.