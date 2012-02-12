Во время пожара в общежитии пострадали дети

Сегодня, 12 февраля, в 02.48 произошел пожар в пятиэтажном общежитии в городе Красноперекопск (Крым).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, на пожаре спасены 5 человек, из них 3 ребенка, которые доставлены в больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом. Госпитализирован 1 ребенок.

Возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже.

Спасатели эвакуировали 10 жителей общежития - 4 детей, 6 взрослых.

Огонь повредил домашние вещи, мебель в четырех комнатах. Площадь пожара составляла 40 кв. м.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Возгорание локализовано в 04.05, ликвидировано - в 05.00.