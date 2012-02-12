Завтра мороз немного ослабнет

Завтра, 13 февраля, в Украине ожидается незначительное ослабление морозов

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в северной, западной и восточной части ночью температура 20-25° (местами 26-28°), днем 10-15° мороза; в центральных областях ночью 17-22°, днем 6-11° мороза; на юге и Закарпатье ночью 11-16°, днем 1-6° мороза; в Крыму ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла (на Южном берегу ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла).

Ночью в Одесской и Винницкой областях, днем на Правобережье Украины местами небольшой (в Одесской, Винницкой, Кировоградской областях и в Крыму умеренный) снег; на остальной территории страны без осадков.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в южной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра холодная погода с температурой ночью 20-25° (местами 26-28°), днем 10-15° мороза.

Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой снег.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В столице температура ночью 20-22° , днем 10-12° мороза.

Без осадков, только во второй половине дня местами небольшой снег.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.