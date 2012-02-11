Первая группа украинских военных вылетела в Конго

10 февраля, поздно вечером со взлетной полосы ГП “Антонов” в Гостомеле отбыл самолет Ан-124-100М “Руслан”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, на борту самолета 90 тонн имущества и техники, необходимой для развертывания и поддержки жизнедеятельности лагеря 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины, который будет выполнять задания Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

По словам начальника штаба украинского миротворческого контингента подполковника Сергея ШАПОВАЛОВА, который в составе передовой группы отбывает этим же самолетом, передислокация отряда будет осуществляться поэтапно.

«Это связано с тем, что ближайший к нашей будущей базе аэродром не имеет возможности принять самолет класса “Руслан”. Поэтому сначала мы полетим в Уганду, а уже потом самолетами Миссии ООН “Геркулес” и “Ил-76” – в Конго. На околице города Гома, что в центрально-восточном Конго, на берегу большого озера Киу будет размещено управление и два вертолета отряда украинских миротворцев. Вторая часть отряда расположится в 500 километрах на восток, в населенном пункте Буния. Это пограничный район с Суданом», – сообщил он.

Как отметил С.ШАПОВАЛОВ, для которого эта миссия станет уже восьмой в военной карьере, численность 18-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины составит 157 военнослужащих. На его вооружении будут состоять 4 боевых вертолета Ми-24 и 43 единицы автомобильной и специальной техники.

Задачи украинского миротворческого контингента в Демократической Республике Конго будут заключаться в ведении воздушной разведки, наблюдения, проведении мероприятий сдерживания и огневой поддержки наземных сил, обеспечении действий войск Миссии ООН, в том числе поисково-спасательных операций, и сопровождении доставки гуманитарных грузов.

«На территории этого государства остаются районы, куда грузовому воздушному транспорту без сопровождения боевых вертолетов летать опасно. А в некоторые районы добраться автотранспортом вообще невозможно», – заметил С.ШАПОВАЛОВ.

По словам офицера, украинский вертолетный отряд будет действовать вместе с индийской пехотной бригадой, обеспечивая воздушное прикрытие наземных операций.

«Первым всегда тяжелее. Нам придется работать “с нуля”, обживать лагерь, налаживать службу и быт. Отряд должен быть полностью автономным: осуществлять ремонт и обслуживание вертолетов и автомобильной техники собственными силами, наладить связь, охрану лагеря, работу водофильтровальной станции, пекарни, столовой и тому подобное. Вместе с тем, мы почти сразу должны приступить к полетам», – подчеркнул подполковник.

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Подготовка личного состава миротворческого контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго проводилась на базе отдельного полка армейской авиации, дислоцированного в Бродах Львовской области.

Почти все украинские миротворцы имеют опыт участия в миротворческих операциях в Косово, Ираке, Сьерра-Леоне и Либерии. Вертолетчики отряда имеют более тысячи часов налета, а командир контингента военный летчик-снайпер полковник Игорь ЯРЕМЕНКО налетал на вертолетах Ми-24 почти три тысячи часов.

С военнослужащими проводились занятия по парашютно-десантной и морской подготовке, технике пилотирования днем и ночью при разных метеорологических условиях, боевое слаживание в составе отряда, во время которого все они сдали зачеты по специальной, огневой и физической подготовке.

Готовность наших военнослужащих к выполнению миротворческих заданий в Демократической Республике Конго высоко оценили эксперты Организации Объединенных Наций.