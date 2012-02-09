В луганской копанке нашли тела двух шахтеров

В Луганской области сотрудники военизированной горноспасательной части нашли погибшими двух шахтеров в незаконной выработке на шахте им. Володарского.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил племянник одного из погибших, 38-летнего Виталия Брызгалина, Илья БРЫЗГАЛИН.

«Нашли тела, но на поверхность их еще не выдали. Тела своего родственника я не видел. В каком он состоянии и как погиб, пока неизвестно», - сказал И.БРЫЗГАЛИН, который в настоящий момент находится возле выработки.

Как сообщал УНИАН, утром 2 февраля в стволе неработающей шахты им. Володарского в Луганской области возник пожар. В это время там находилось 4 человека.

Одному 30-летнему горняку Алексею СЫТНИКОВУ удалось спастись из горящей неработающей шахты, но после этого он сбежал. В ночь на 3 февраля он был найден.

Также 3 февраля правоохранители задержали в порядке ст. 115 УПК Украины одного организатора незаконной добычи неработающей шахте им. Володарского. Им оказался 34-летний местный житель.

4 февраля спасатели обнаружили одного погибшего в стволе копанки, после чего прекратили поисковые работы.

Это вызвало возмущение родственников шахтеров, и 7 февраля власти и правоохранительные органы области объявили, что горноспасательные работы по поиску двух горняков возобновились.

7 февраля стало известно, что суд арестовал троих организаторов нелегальной добычи на неработающей шахте.