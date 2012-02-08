Из-за сильных морозов приостановлено судоходство по Дунаю в Болгарии, Хорватии, Румынии и Сербии, сообщает Радио Свобода.

В Балканских странах тысячи людей остаются отрезанными от внешнего мира из-за снежных заносов, во многих районах повреждены линии электропередачи и телефонной связи.

За более чем неделю морозов, когда температура воздуха достигала минус 36 градусов по Цельсию, в странах Европы погибли почти 500 человек - в основном, бездомные и бедняки. Наибольшее число жертв в Украине, Польше, Венгрии и Румынии.