В Алуште шторм разбил набережную
15:49, 08 февраля 2012Общество
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Власти города подсчитывают ущерб
В Алуште волны Черного моря в шторм, достигавший 6-7 баллов, разбили набережную и смыли часть пляжей.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил представитель Алуштинской мэрии.
«Повреждено покрытие набережной - плитка и асфальт, плюс смыты многие пляжи», - сказал собеседник агентства.
По его информации, пострадали так называемые центральная и западная набережные.
Власти города подсчитывают нанесенный ущерб.
В Управлении МЧС Алушты подтвердили УНИАН, что 7 февраля был шестибалльный шторм.
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