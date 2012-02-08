В Алуште шторм разбил набережную

В Алуште волны Черного моря в шторм, достигавший 6-7 баллов, разбили набережную и смыли часть пляжей.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил представитель Алуштинской мэрии.

«Повреждено покрытие набережной - плитка и асфальт, плюс смыты многие пляжи», - сказал собеседник агентства.

По его информации, пострадали так называемые центральная и западная набережные.

Власти города подсчитывают нанесенный ущерб.

В Управлении МЧС Алушты подтвердили УНИАН, что 7 февраля был шестибалльный шторм.