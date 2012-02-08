В Китае родился мальчик-великан

В Китае родился настоящий богатырь. Ребенок весом 7 килограммов 40 граммов, сообщает ТСН.

Счастливый отец великана рад пополнению в семье, а ребенка называет маленьким дракончиком, ведь малыш родился в первый день весны по китайскому кадендарю. Папа уверен, что благодаря этому его сын будет счастливым.

У мамы это уже второй ребенок, она признается, что во время беременности чувствовала себя слишком неуклюжей, но не могла поверить, что родит такого богатыря.

Малыша назвали Чун Чуном. Он имеет все шансы стать самым тяжелым новорожденным Китая. Но ему не побить рекорд мальчика с Суматры. Тамошний малыш весил почти 9 килограммов.