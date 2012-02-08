Минэкономики подсчитало рост цены газа

Импорт природного газа в Украину в январе 2012 года осуществлялся по ценам 430 долл. и 397,47 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что газ в январе ввозился в страну по десяти контрактам: 397,47 долл. за тыс. куб. м – в первом случае и 430 долл. за тыс. куб. м – во втором-десятом.

Корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ в январе 2012 года увеличился на 1,2% – с 2,2303 до 2,2575.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минэкономразвития, таможенная стоимость партий природного газа в 2011 году составила:

январских - 264 долл. и 266,5 долл. за тыс. куб. м,

февральских и мартовских - 263,04 долл. за тыс. куб. м,

апрельских - 296, 280 и 297,58 долл. за тыс. куб. м,

майских - 280 и 297 долл. за тыс. куб. м,

июньских - 280 и 297,58 долл. за тыс. куб. м,

июльских - 280, 297,58 и 320 долл. за тыс. куб. м,

августовских - 320, 353,84 и 367 долл. за тыс. куб. м,

сентябрьских - 353,84 и 367 долл. за тыс. куб. м,

октябрьских - 353,84 и 367 долл. за тыс. куб. м,

ноябрьских - 412 и 397,47 долл. за тыс. куб. м,

декабрьских - 412 и 397,47 долл. за тыс. куб. м.

Таким образом, цена импортного газа для Украины в первом квартале 2011 года возросла до 264 долл. за тыс. куб. м по сравнению с 252 долл. за тыс. куб. м в четвертом квартале 2010 года. Во втором квартале 2011 года она составляла около 297 долл. за тыс. куб. м, в третьем – около 354 долл. за тыс. куб. м, в четвертом – около 400 долл. за тыс. куб. м.

Помимо НАК «Нафтогаз Украины», природный газ в Украину импортируют химические предприятия бизнесмена Дмитрия ФИРТАША, которые получают среднеазиатский газ через его компанию Ostchem Holding Ltd.