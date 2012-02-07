Эксперт: если МВФ откажет, придется обращаться в Россию

Бывший и. о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ считает вполне вероятным привлечение Украиной кредита от России в случае отказа в представлении очередного кредита со стороны Международного валютного фонда.

Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом УНИАН.

По его словам, если МВФ откажется предоставить очередной кредит, Украина будет вынуждена искать альтернативные источники средств, в частности, рассматривать вариант привлечения кредита от России.

«Речь идет о том, что если не удастся договориться с МВФ, тогда у Украины просто не будет альтернативы, как пытаться выйти на публичные рынки, либо вести прямые переговоры» - отметил И. УМАНСКИЙ

Он считает, что не получив кредита от МВФ, Украина «вынуждена будет бегать по миру и искать любой ресурс», при этом о привлечении долгосрочных ресурсов скорее всего речь идти не будет.

«Сейчас им (Минфину. - УНИАН) если выйти на внешний рынок, когда ситуация на рынках ухудшается, и попытаться взять на 5 лет, то им никто не даст. То есть в принципе вести переговоры о 5-летнем инструменте не будет никто, это если говорить о публичном размещении», - говорит И. УМАНСКИЙ.

Что касается кредита от России, то, по его мнению, с учетом сложной ситуации на внешних рынках заимствований, данный вариант может рассматриваться украинскими властями как реальный.

«Вопрос не в целесообразности, вопрос в том, что если не будет программы с МВФ, то выбора у Украины просто не будет, а без внешних заимствований в этом году будет очень тяжело» - отмечает И. УМАНСКИЙ.

Как сообщалось, глава Сбербанка России Герман ГРЕФ заявил, если Международный валютный фонд не предоставит Украине кредитные средства в рамках открытой в 2010 году программы stand-by, то такое финансирование готов осуществить Сбербанк России.