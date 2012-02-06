В Керчи повесился 17-летний парень
19:59, 06 февраля 2012Общество
1933 0
Тело нашли прохожие
В Керчи 17-летний юноша покончил жизнь самоубийством, повесившись возле моста через реку.
Тело сегодня нашли прохожие.
Информацию о происшествии УНИАН подтвердили в милиции, но от подробностей отказались.
По информации портала «Керчь - мой город», родители рассказали о том, что сын ушел вечером гулять. «Так как он зачастую гулял до утра, родственники не беспокоились, когда парень не пришел домой. Они узнали о том, что случилось, от знакомых, обнаруживших труп», - пишет сайт.
Юноша учился в вечерних классах при школе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter