В Керчи повесился 17-летний парень

В Керчи 17-летний юноша покончил жизнь самоубийством, повесившись возле моста через реку.

Тело сегодня нашли прохожие.

Информацию о происшествии УНИАН подтвердили в милиции, но от подробностей отказались.

По информации портала «Керчь - мой город», родители рассказали о том, что сын ушел вечером гулять. «Так как он зачастую гулял до утра, родственники не беспокоились, когда парень не пришел домой. Они узнали о том, что случилось, от знакомых, обнаруживших труп», - пишет сайт.

Юноша учился в вечерних классах при школе.