Погода на завтра

Завтра в западной и южной частях Украины местами ожидается небольшой снег.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, в Украине, кроме северных областей, порывы 15-20 м/с, в южной части и в Донецкой области 25-30 м/с, в Крыму и Приазовье местами 35 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в восточных областях ночью 22-27°, днем 15-20° мороза; на остальной территории ночью 12-17°, днем 10-15° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму на протяжении суток 4-9° мороза, на Южном побережье Крыма около 0°.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 10-15° мороза. В Киеве температура ночью и днем 12-14° мороза.