На Житомирщине реформировали службу крови

На Житомирщине реформировали областную службу крови, проведя ее структурирование и применив новые технологии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация службы крови Украины», главный врач Житомирского областного центра крови Анатолий ЧУГРИЕВ.

По его словам, «за последние несколько лет на Житомирщине реформировали областную службу крови, фактически создав ее новую модель».

«Открыты филиалы центра в Коростене и Бердичеве, создан областной реестр лиц, которым отказано в донорстве из-за перенесенных заболеваний, создана централизованная система финансирования областного центра крови и его филиалов», - отметил главный врач.

А.ЧУГРИЕВ сообщил, что в области начали аудит использования компонентов крови в лечебных учреждениях, а 5 отделений заготовки крови реорганизованы в отделение трансфузиологии.

«Результатом такого реформирования службы стало то, что в прошлом году количество заготовленной донорской крови и доноров значительно возросло по сравнению с позапрошлогодним», - отметил А.ЧУГРИЕВ и добавил, что целью реформы является создание такой системы службы крови, которая обеспечит достаточное количество в регионе качественной и безопасной донорской крови.

Житомирский областной центр крови - первое в Украине медицинское учреждение, которое осуществляет контроль качества донорской крови и ее компонентов в соответствии с параметрами, утвержденными Советом Европы.

Справка УНИАН. В Украине в системе службы переливания крови работает почти 10 тыс. человек. Ежегодно учреждения службы крови и отделения переливания заготавливают 851 тыс. доз крови, производят 900 тыс. доз компонентов крови для трансфузий и около 70 тыс. литров плазмы для фракционирования, из которых получают 13,8 тыс. литров альбумина, 56 тыс. доз иммуноглобулинов и другие компоненты крови.