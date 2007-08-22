Ющенко помолился за Украину и возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневную рабочую поездку в Житомирскую и Ровенскую области и отбыл в Киев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, выступая на церемонии открытия детского дома семейного типа в селе Гульск Житомирской области, В.ЮЩЕНКО отметил, что поддержка и стимулирование усыновления в нашей стране остается одним из приоритетов украинской власти. Глава государства отметил, что в течение последних полутора лет в этой сфере наблюдается позитивная динамика, так же, как и в вопросе создания детских домов семейного типа.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что власть должна всячески поддерживать развитие этой сферы, в частности, по его словам, речь идет о предоставлении детским домам семейного типа равных прав с государственными заведениями в теме финансирования расходов на ребенка.

В райцентре Корец, выступая перед жителями района, глава государства остановился на актуальных вопросах социального и экономического развития Украины, в частности речь шла об отмене депутатской неприкосновенности, ограничении льгот для представителей власти, подготовке и проведении внеочередных парламентских выборов и тому подобное.

Также Президент Украины посетил Корецкий женский ставропигиальный Свято-Троицкий монастырь, где принял участие в молебне за Украину.