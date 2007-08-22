В Лукьяновском СИЗО сегодня очередное убийство

В ночь на 22 августа в киевском СИЗО №13 совершено очередное убийство - в палате санчасти, где находилось трое больных осужденных, один оказался задушенным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе международной правозащитной организации „Международная Лига защиты прав граждан Украины”.

Председатель правления Международной Лиги защиты прав граждан Эдуард БАГИРОВ считает, что руководство Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний оставляет безконтрольной ситуацию с убийствами и смертями в указанном СИЗО.

По его словам, за последние 2 месяца данное убийство является третьим. Кроме того, трое подследственных умерли в больнице. «Бездеятельность чиновников превратила Киевский следственный изолятор в концентрационный лагерь и гестапо времен Второй Мировой войны», - сказал правозащитник.

Э.БАГИРОВ официально обратился к Президенту Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой принять кардинальные меры по предотвращению убийств и смертей в пенитенциарной системе Украины.