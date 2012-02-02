Домен EX.UA разблокирован

Компания-регистратор Imena.UA разблокировала домен EX.UA. Об этом сообщается в блоге регистратора. Компания Imena.UA указывает, что предварительно провела проверку полученного уведомления от МВД.

Учитывая специфику работы DNS-системы, домен будет доступен в течение 1-24 часов, говорится в сообщении.

Регистратор отдельно указывает, что доступность доменного имени не означает возобновление работы сайта сервиса хранения информации «ЕХ.ua».

Ранее УНИАН подтвердили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, что Печерское районное управление Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве отозвало требование о блокировании доменного имени Ex.ua.

В частности, комментируя опубликованный на страничке Ex.ua в соцсети Facebook документ, направленный регистратору домена и датированный 2 февраля, в главке подтвердили факт наличия такого документа от Печерского райуправления милиции в адрес регистратора домена ООО "Интернет Инвест" с отзывом представления об блокирования доменного имени Ex.ua.

"Уголовное дело не прекращалось, оно расследуется, просто у следователя в настоящее время нет достаточных оснований для прекращения работы сайта", - отметили в ГУ МВД Киева.

При этом в милиции уточнили, что "следователь, как процессуально независимое лицо, в ходе расследования этого уголовного дела изучил все предоставленные материалы и принял такое решение".

Как сообщал УНИАН, ранее на странице Ех.ua в Facebook появилось сообщение, что милиция отозвала требование о блокировке портала файлообмена Ех.ua.

«Следствие разобралось, что факт размещения на портале нелицензионных продуктов не может стать причиной для блокирования домена, поэтому требование было отозвано», - говорится в сообщении.

Милиция 31 января закрыла крупнейший украинский портал файлообмена Ех.ua. На ресурсе Ех.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранители заявляют, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.