Эксперт: Китай добьется для юаня статуса резервной мировой валюты

Генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим БРАИЛОВСКИЙ прогнозирует, что к 2020-2025 году Китаю удастся реализовать свою стратегию по созданию международного финансового центра в Шанхае, а также получению юанем статуса резервной мировой валюты.

Такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Мировой финансовый рынок», данные которого были переданы агентству УНИАН.

Говоря о ближайших перспективах, эксперт отметил, что в 2012 году Китай будет сдерживать рост своей валюты по отношению к доллару США.

«Народный банк Китая прекрасно понимает и осознает, что резкий рост курса «жэньминьби» (китайского юаня - УНИАН) негативно отразится на внешнеторговом балансе страны и приведет к значительному сокращению юаня, что в условиях недостаточно высокого внутреннего спроса может затруднить развитие экономики», - подчеркнул В.БРАИЛОВСКИЙ

«Полагаю, что в 2012 году доллар по отношению к китайскому юаню усилится на 5-10%, его курс составит 6,65-6,97 юаня за 1 доллар США», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что США настаивают на том, что Китай искусственно сдерживает рост юаня для получения конкурентных преимуществ на мировом рынке. «Сенат даже одобрил законопроект, требующий укрепления юаня. Пекин в ответ предупредил, что принятие такого закона может спровоцировать торговую войну между государствами, поэтому многое будет зависеть также от двухсторонних политических и экономических отношений США и Китая в 2012 году», - сказал В.БРАИЛОВСКИЙ.

По его мнению, уменьшение золотовалютных резервов Народного банка Китая (с 3,27 до 3,18 трлн. долларов) может быть использовано властями страны в качестве дополнительного повода для отказа от ревальвации юаня, которой требуют от Пекина США и Евросоюз.

В то же время В.БРАИЛОВСКИЙ отмечает увеличение оборота юаня в мире.

«Китай и Япония, вторая и третья по размеру экономики мира, в январе 2012 года достигли договоренности рассчитываться между собой в китайских юанях. Как известно, в 2011 году объем торговли между этими странами составил 260 млрд. евро. Кроме того, некоторые центральные банки, например, таких стран, как Бразилия и Нигерия, уже держат часть своих валютных резервов в юанях. Также с 2010 года ценные бумаги в Гонконге номинируются в китайских юанях», - сообщил финансист.