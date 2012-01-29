Наркоман поджег центр реабилитации: 26 человек погибли
02:33, 29 января 2012Общество
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Вторая версия - газовый баллон
По меньшей мере 26 человек погибли в результате сильного пожара в центре для реабилитации наркоманов, расположенном в одном из бедных районов столицы Перу - Лимы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По предварительной информации, один из пациентов в знак протеста против действий руководства центра поджег матрац. По другой версии, во время завтрака пациентов взорвался баллон с газом.
В помещении находились примерно 50 человек. Большое количество жертв связано с тем, что входы и выходы в здание были закрыты.
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