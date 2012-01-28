За сутки в Киеве продают пять-шесть грузовиков нелегальной водки

Самая дешевая водка в Киеве стоит по 12 грн за бутылку при покупке ящика. Это более чем в два раза ниже установленной Кабмином минимальной цены. И купить ее свободно можно прямо в центре столицы.

В центре Киева совершенно открыто продают нелегальную водку. На этой неделе корреспондент ZN.UAотправился на один из крупнейших в столице оптово-розничных рынков водки вблизи железнодорожного вокзала и задавал многочисленным продавцам один простой вопрос: «Почем у вас самая дешевая водка?»

В результате за счет редакции была приобретена улика — ящик водки «Справжня» ценой в 12 гривен за одну бутылку. Все бутылки — с настоящей, на вид, акцизной маркой. «Справжню» по 12 гривен при покупке не менее ящика предлагает более 20 точек продажи. И от обычного магазина эту покупку отличает две особенности — отсутствие у продавцов первичных накладных на товар и цена. 12 гривен за бутылку — это более чем в два раза ниже установленной Кабмином Украины минимальной розничной стоимости бутылки легальной водки в 26,1 гривни.

Поскольку производство акцизных марок по-прежнему находится в руках не государства, а скандально известной коммерческой структуры ЕДАПС, бесконтрольное распространение настоящих акцизных марок не удивляет — это еще один вид криминального бизнеса ответственных чиновников.

На глазах корреспондента ящики «Справжней» разлетались, как горячие пирожки, — торговцы утверждают, что один этот рынок за сутки без проблем реализовывает 5-6 грузовых фур нелегальной водки. В центре столицы Украины. Открыто. Ничуть не таясь от внимания правоохранительных органов.