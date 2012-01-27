В вузах Донецка ловили «нечистых на руку» преподавателей

В вузах Донецка в период нынешней зимней сессии правоохранители задокументировали 30 фактов взяточничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

В сообщении отмечается, что среди взяточников оказалось руководство престижных учебных заведений города: директор института, заместитель декана, заместитель заведующего кафедрой и т.д.

Минимальная сумма «пожертвований» составила 500 грн., максимальная – более 10 тыс. грн. Так, доцент одного из вузов был задержан с поличным при получении взятки 10 тыс. грн. от студента: за успешную сдачу двух зачетов (по непрофильным предметам).

Нечистые на руку преподаватели нашлись в пяти учебных заведениях Донецка, плату за оценки, как правило, собирали централизованно: учащиеся сдавали деньги одному сокурснику, который передавал их из рук в руки.

По словам начальника ОГСБЭП Донецкого горуправления милиции Владимира ПРИТУЛЫ, в отношении всех злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст. 368 УК Украины (Получение взятки). Максимальное наказание, которое предусматривает статья, – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.