Трех работников Рескомприроды повязали на взятке
20:09, 25 января 2012Общество
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Правоохранители задержали троих сотрудников Республиканского комитета по охране окружающей среды Крыма при получении 10 тыс. грн. взятки за сокрытие нарушений природоохранного законодательства в деятельности добывающего предприятия и продолжение работ по добыче природного камня.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки по предварительному сговору.
По данным прокуратуры, «на горячем» попались начальник одного из отделов комитета и двое инспекторов.
Фамилии подозреваемых и название предприятия ведомство не сообщило.
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