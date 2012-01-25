Трех работников Рескомприроды повязали на взятке

Правоохранители задержали троих сотрудников Республиканского комитета по охране окружающей среды Крыма при получении 10 тыс. грн. взятки за сокрытие нарушений природоохранного законодательства в деятельности добывающего предприятия и продолжение работ по добыче природного камня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки по предварительному сговору.

По данным прокуратуры, «на горячем» попались начальник одного из отделов комитета и двое инспекторов.

Фамилии подозреваемых и название предприятия ведомство не сообщило.