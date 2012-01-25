Тюремщики: 21-летнего арестованного убило током

В Киевском следственном изоляторе убило током 21-летнего арестованного, который обвиняется в совершении кражи.

Как сообщили УНИАН в Государственной пенитенциарной службе Украины, инцидент произошел вчера в 22.30.

«Через три минуты после того, что произошло, прибыли сотрудники оперативной службы и сразу медики, которые, к сожалению, вынуждены были констатировать смерть молодого человека», - подчеркнули в пенитенциарной службе, отметив, что сейчас не готовы сказать, что именно привело к поражению током и был ли это несчастный случай или преднамеренные действия.

Назначена проверка.