Тюремщики: 21-летнего арестованного убило током
12:12, 25 января 2012Общество
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Говорят, медики прибыли через 3 минуты
В Киевском следственном изоляторе убило током 21-летнего арестованного, который обвиняется в совершении кражи.
Как сообщили УНИАН в Государственной пенитенциарной службе Украины, инцидент произошел вчера в 22.30.
«Через три минуты после того, что произошло, прибыли сотрудники оперативной службы и сразу медики, которые, к сожалению, вынуждены были констатировать смерть молодого человека», - подчеркнули в пенитенциарной службе, отметив, что сейчас не готовы сказать, что именно привело к поражению током и был ли это несчастный случай или преднамеренные действия.
Назначена проверка.
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