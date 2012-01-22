В Донецке отметили годовщину Переяславской Рады

Сегодня в Донецке около 30 представителей партии «Русский блок» приняли участие в торжествах, посвященных годовщине Переяславской Рады.



Они прошли маршем от памятника «Царь-пушка» к памятнику А.Пушкину, где провели митинг. Участники акции несли в руках большой транспарант «Донбасс – с Россией», выполненном на фоне цветов российского национального флага, скандируя: «Донецк - сердце России», «Донбасс – это русская земля», «350 лет назад наш народ сделал свой геополитический выбор», «Переяславская Рада тогда, Евроазийский союз сегодня» и др.



В своем выступлении у памятника А.Пушкину председатель городской организации партии «Русский блок» Кирилл РЫБАКОВ напомнил, что «350 лет назад русский народ изгнал оккупантов и был положен фундамент Великой российской империи... Тогда без согласия русского царя ни одна пушка не могла выстрелить в Европе... Российская империя не только освободила русский народ, но и дала ему национальные и религиозные свободы», - подчеркнул оратор.



В то же время он отметил, что западные иностранцы всегда провоцировали конфликты.



«Запад провоцировал не только горячие конфликты, постоянно к нам подбрасывались всякие бациллы – то ли различного материализма, то ли самое страшное – это украинский сепаратизм, - сказал К.РЫБАКОВ, - 100 лет понадобилось украинскому сепаратизму, чтобы искалечить и изувечить душу русского народа, некогда единого народа... Это дезертирство с фронта жовто-блакитных полков, это и кровавая петлюровщина, и советская украинизация, и бандеровщина, и предательская диссидентщина 60-70-х годов. Это все на деньги Запада, они разделили русский народ».



По мнению выступающего, сегодня «русский народ разъединен, разобщен и национализирован».



«Наше положение сегодня в принципе очень схоже с тем, которое было 350 лет назад. Но мы надеемся, что наши современные политики не будут продажными и не будут глупее предшественников и подтвердят, что будущее Украины только вместе с Россией», - заключил свое выступление К.РЫБАКОВ.

Выступающие напомнили, что два года назад президент Украины Виктор Янукович обещал придать русскому языку статус второго государственного, что так и не было выполнено. В связи с этим собравшиеся решили в феврале провести митинг с требованием для начала придать русскому языку статус регионального на Донбассе.