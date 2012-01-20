В Ривне отменили торжества по случаю Дня Соборности

В Ривне в связи с гибелью 9 человек в дорожно-транспортном происшествии 19 января отменены запланированные на сегодня торжественные мероприятия по случаю Дня Соборности и Свободы Украины.

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в пресс-службе Ривненской областной государственной администрации.

Председатель ОГА Василий БЕРТАШ прервал отпуск и вышел на работу. Сегодня он посетит в больнице пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Каждый из них, в соответствии с распоряжением главы облгосадминистрации, получит денежную помощь. Также помощь получат семьи погибших. Соответствующие средства выделят областная, городская и районные органы власти.

Как сообщал УНИАН, в 17.10 19 января на подъезде к Ривне произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen, перевозившим 17 пассажиров, с грузовым автомобилем Renault.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 9 человек (два человека умерли в больнице) и 8 человек (из них три ребенка и трое подростков) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницы Ривне.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.