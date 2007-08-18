Лукашенко отказывается от российского рубля в пользу доллара

Беларусь планирует в 2008 году отказаться от привязки белорусского рубля к российской денежной единице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, об этом сообщил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 17 августа в ходе рабочей поездки в Витебскую и Могилевскую области страны.

«Отказ от привязки белорусского рубля к российскому не повлияет на стабильность экономики Беларуси. Наша финансовая система «нестабильна» только для доморощенных экономистов-оппозиционеров. Экономика Беларуси не рухнет, и я уже говорил вам об этом и три, и десять лет назад, и говорю об этом сейчас», – сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В свою очередь, председатель Правления Национального банка Беларуси Петр ПРОКОПОВИЧ пояснил, что отказ от привязки к курсу российского рубля является чисто техническим вопросом. «Ранее существовала привязка белорусского рубля сразу к двум валютам - российскому рублю и доллару США. Но практика показала, что эффективнее будет привязка к одной валюте», - уточнил он.

По словам П.ПРОКОПОВИЧА, доллар США был выбран в связи с тем, что основная масса валютных запасов на руках у населения Беларуси именно в этой валюте. «Здесь нет никакой политики, никакого субъективизма в отношении к России и российскому Центробанку», - сказал глава правления Нацбанка.

Справка УНИАН. Беларусь ввела привязку национальной денежной единицы к российскому рублю в 2005 году в рамках соглашения с Россией о введении российского рубля в качестве единой денежной единицы на территории Союзного государства Беларуси и России.

Проект основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2008 год предполагает отказ от привязки официального курса белорусского рубля к российскому.

С начала 2007 года российские рубли включаются в золотовалютные резервы Беларуси, хотя их доля пока невелика.

За последние полтора года белорусский рубль укрепился по отношению к доллару США и заметно подешевел по отношению к российскому рублю. Так, в январе 2006 г по курсу Нацбанка 1 долл. был равен 2153 бел. руб., 1 рос. руб. - 74,86 бел. руб., сейчас - 2146 бел. руб. и 84,05 бел. руб. соответственно.