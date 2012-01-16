В Киевском зоопарке родился детеныш ламы

В Киевском зоопарке на Рождество, 7 января, в семье лам родился детеныш мужского пола.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

Вес детеныша на момент рождения был в норме – 4 кг. За неделю его вес удвоился. Детеныш охраняют не только мамочка, но и другие члены стада. Взрослых лам в Киевском зоопарке пятеро (два самца и три самки).

Киевский зоопарк объявляет конкурс на лучшее имя для малыша. Предложения можно отправлять на электронный ящик angelika.komarova@gmail.com.

***Лама - южноамериканское млекопитающее из семейства верблюдовых, одомашненное индианцами Анд. Самка ламы вынашивает потомство одиннадцать с половиной месяцев. Ламы – животные непритязательные, питаются сеном, комбикормами и «вениками» из веток осины, ивы и частично дуба.