Бывший СБУшник выбросился с седьмого этажа
11:31, 10 января 2012Общество
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Попросил похоронить в форме
В городе Рубежное Луганской области мужчина покончил жизнь самоубийством 7 января, на Рождество.
Эту информацию УНИАН подтвердила пресс-секретарь УМВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.
По ее информации, мужчина выбросился с седьмого этажа жилого дома.
Как пишет северодонецкий информационный сайт «Час Пик», погибшему было 59 лет.
«Он подполковник, бывший сотрудник СБУ. После падения он прожил еще 4 часа в больнице. Его последние слова дочке, по словам соседей, были: «Похоронишь меня в форме», - сообщает «Час Пик».
Как сообщал УНИАН, ночью 6 января в Северодонецке Луганской области 22-летний парень выбросился из окна многоэтажки из-за несчастной любви
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