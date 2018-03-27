ГУАМ как очередной кукиш России

Когда в октябре 1997 года было провозглашено создание организации ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), наблюдатели отмечали, что новая аббревиатура стала результатом действия нескольких факторов.

Во-первых, США достаточно настойчиво сотрудничали с правительствами стран-участниц ради создания хоть какого-то институированного противовеса на постсоветском пространстве СНГ, которое они не без основания считают сателлитарным по отношению к России образованием.

Во-вторых, Леонид Кучма, тогдашний президент ключевой для ГУАМа Украины, получил возможность в очередной раз реализовать свое обычное стремление к созданию системы сдерживаний и противовесов. На уровне внешней политики оно вылилось в пресловутую „многовекторность”. Кроме того, Кучма имел возможность показать украинцам, что он, мол, изо всех сил борется в медвежьих объятиях северо-восточного соседа.

В-третьих, все члены ГУАМ точили на Россию большой зуб за попытки разыграть территориально-сепаратистские карты (Абхазия, Аджария и Южная Осетия в Грузии, Нагорный Карабах в Азербайджане, Приднестровская автономия в Молдове и Крым в Украине). И горели желание выразить свое „фе” России.

Конечно, при создании декларировалось много благородных целей политического и экономического характера, которых предстояло достичь новому геополитическому образованию. Но в действительности целей этих достичь никто реально и не пытался, а за аббревиатурой ГУАМ за 9 лет не появилось никакого реального содержания.

В частности, не вышло даже намека на „единый энергохолдинг”, который избавил бы Г, У и М от энергозависимости от России. В „А”, правда, есть собственные энергоносители. Но в Г, У и М они попадают в небольшом объеме. А перспектив увеличения энергопотока с Каспию в грузинско-украинско-молдавские земле в ближайшие годы не предвидится. Азербайджан ориентируется в сфере энергоэкспорта на российское и азиатское направления. Да и добывают здесь не так много энергоносителей, чтобы создать серьезные дополнительные экспортные объемы. Нет реальных сдвигов и в деле превращения Азербайджана в модуль транзита среднеазиатского газа в Украину и Европу.

Торговля между Украиной и странами-членами ГУАМ слишком слаба. Достаточно заглянуть в показатели раздела „Географическая структура внешней торговли товарами за 2005 год” годового отчета Госкомстата Украины. Суммарный товарооборот ГУУАМ (даже вместе с Узбекистаном, который побыл членом образования с 1999-го по 2005 год, а затем испугался собственной антироссийской смелости) существенно меньше, чем товарооборот между Украиной и Беларусью. А от объема товарооборота между Украиной и Россией составляет около 8%.

Следовательно, экономического содержания пока еще не было. А политическое? Может, где-то на „горячих” территориях появился хотя бы один „гуамовский” миротворческий контингент? Может, выступили страны-участники с какой-то достойной политической инициативой? Риторические вопросы.

Не удивительно, что до 2005 года о ГУАМе почти никто не вспоминал. Кроме разве что „видных российских политиков и политологов” образца К.Затулина или Д.Рогозина. Для них ГУАМ стал просто-таки политическим хлебом насущным. Этой аббревиатурой они пугали и пугают простых и даже непростых российских граждан по пять раз в день. „Украина подло выскользнет из наших ласковых имперских объятий и быстро направится через ГУАМ просто в НАТО и США”. Откровенно говоря, это и есть, видимо, самый существенный результат девяти лет существования альянса. Превращение в страшилку для России, очень выгодную, между прочим, для российских „политических спекулянтов”.

Возможно, поэтому действия участников саммита ГУАМ, проходившего в Киеве 22-23 мая, несколько напоминали попытки умножить ноль на сто. Или на тысячу. Какая разница?..

Пиар-акция в этот раз была достаточно громкой, но все равно выглядела только как кукиш России, которая начала после оранжевой и розовой революций „прессовать” гуамовцкв газовыми, винными, минеральноводными, молочными, мясными и сахарными войнами. Да и то осторожный тон Ильхама Алиева напрочь выбивался из антиэсэнговских филлипик его коллег.

Участники саммита прибавили к аббревиатуре ГУАМ еще одну – ОДЭР, создав «Организацию за демократию и экономическое развитие". Ключевыми целями организации была названа организация простора развития демократии, экономическое развитие и европейская интеграция. Также создана зона свободной торговли между Украиной, Грузией, Молдовой и Азербайджаном. Следующий этап, по словам Президента Ющенко, создание унифицированной таможенной службы...

Дай Бог, участникам удастся вдохнуть жизнь в мертворожденного ребенка. Но пока еще возникает много “но”. Ну какое такое общее „пространство развития демократии” с Азербайджаном? Да и к Молдове вопросов о соблюдении прав человека немало.

И какая еще „зона свободной торговли”? Следовало бы откровенно назвать: „зона, свободная от торговли”. Кроме того, если бы даже в этом направлении пошли ощутимые сдвиги (а это процесс очень долгий), то свободная торговля с маленькими и бедными странами ГАМа (без „У”) вряд ли пошла бы по законам торгового жанра на пользу Украине.

Какая „европейская интеграция”? Достаточно бросить взгляд на географическую карту, чтобы понять всю иллюзорность попытки похода к Европе через, скажем, Азербайджан. О перспективах (точнее, их отстутствии) энергетического сотрудничества с Азербайджаном говорилось выше.

И если ОДЭР-ГУАМ получил наконец собственный офис, устав, секретариат и статус субъекта международного права, то от этого его виртуальность пока еще не уменьшилась...

И если вместо пиарных саммитов правительства членов ГУАМ не займутся напряженной черновой работой по созданию реальной политической и экономической основы этой организации, то спустя некоторое время может возникнуть путаница. Мир спутает ГУАМ и Гуам. Последний, как известно „остров в Тихом океане, владение США, 153 тысячи жителей...”

Николай Писарчук