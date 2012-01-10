Продавец грозилась подорвать супермаркет из-за долгов по зарплате
04:11, 10 января 2012Общество
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Написала в записке о взрыве
В Северодонецке задержана 40-летняя продавец магазина, грозившая взорвать супермаркет из-за задолженности по зарплате.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД, 7 декабря прошлого года женщина написала записку, в которой указано, что в помещении супермаркета произойдет взрыв. Записка была найдена в раздевалке супермаркета.
Оперативники выяснили, что данную записку оставила местная жительница, 1972 г.р., продавец указанного магазина, в связи с задолженностью по заработной плате.
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