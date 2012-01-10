Мужчина зарезал односельчанина за шутку о «мужской дружбе»

В Черниговской области мужчина убил односельчанина за шутки о его нетрадиционной ориентации.

Об этом сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области.

Трагедия произошла в с. Липовом Талалаевского района. 41-летний мужчина получил от матери, которая находится на заработках, денежный перевод. Средства он решил пропить вместе со своим односельчанином. К ним зашел в гости 34-летний житель этого же села, и присоединился к застолью.

По информации правоохранителей, сейчас уже тяжело установить настоящие причины конфликта, но гость имел неосторожность пошутить «на тему мужской дружбы». Хозяин, который уже отбывал наказание в тюрьме, воспринял эту шутку как глубокое оскорбление, и потребовал извинений. Вместо этого гость продолжал обижать мужчину недвусмысленными намеками.

Владелец дома взял нож, и стал наносить гостю удары сначала по ногам, затем по голове и груди. Раны оказались смертельными.

Мужчины попытались скрыть преступление, но оперативники раскрыли убийство "по горячим следам". Милиционеры обнаружили неоспоримые доказательства причастности к убийству – кухонный нож с пятнами крови, одежду, постельное белье.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - убийство. Главного подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. По делу продолжается следствие.