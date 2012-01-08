Из-за аномального тепла в Севастополе распустились цветы

Аномально теплая для января погода установилась в Севастополе - температура воздуха достигает апрельских показателей, распускаются цветы, появляются почки на деревьях и кустарниках, передает РИА Новости.

Последние семь дней в Севастополе средняя температура воздуха достигала 10-12 градусов по Цельсию. Но начиная с пятницы, в городе установилась неожиданно безветренная и теплая погода, несмотря на отсутствие солнца, в некоторых районах города воздух прогрет до плюс 18 градусов.

В придворовых палисадниках распустились цветы, обновилась трава, которая приобрела ярко изумрудный цвет, какой обычно появляется только в апреле. На некоторые виды цветов уже садятся пчелы, которые появляются обычно в конце апреля. Местные жители при опросе заявили, что рады установившейся теплой погоде, но переживают, что ранний цвет деревьев и цветов в случае похолодания пропадет, и это может привести к неурожаю фруктов в 2012 году.

Море у побережья Севастополя также прогревается, и в некоторых бухтах, таких как Стрелецкая, вода прогрелась до 13-14 градусов.