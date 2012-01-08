Россия может закрыть границу с Украиной

Глава Роспотребнадзора нашел в Украине нового врага - холеру, которая после реформы эпиднадзора в стране может выйти из-под контроля. При этом главный санитарный врач не исключает даже закрытия границы. Из-за этого российская санитарная служба, возможно, будет вынуждена пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции.

Как заявил Геннадий Онищенко, он обеспокоен передачей в Украине ветеринарной службе функций по контролю за питанием людей. "Появилась серьезная проблема. Судя по официальным общедоступным документам, в 2012 году в Украине профилактикой холеры среди людей будут заниматься не медики, а ветеринарная служба. Это означает, что уже с мая мы достаточно серьезно усилим надзор на границе с Украиной", - сказал Онищенко. Он напомнил, что в 2011 году в Донецкой области Украины была отмечена вспышка холеры, но Россия, благодаря скоординированным действиям с украинскими санитарными властями, не закрывала границу для людей и товаров.

"В Украине полномочия по контролю за продовольствием и питанием, в том числе, в детских организованных коллективах, переданы ветеринарной службе. Де факто, это является признанием гражданина Украины животным", - сказал он. "Именно ветеринары в Украине будут заниматься диагностикой вспышек и их расследованием в лагерях, школах, оздоровительных учреждениях и больницах. Для нас это сигнал для того, чтобы уже с первых рабочих дней 2012 заняться реструктурированием будущего летнего отдыха российских детей и передислокацией его с украинских курортов в регионы России и в Европу", - сказал Онищенко.

Он также отметил, что пострадает и местная агроиндустрия, которая осуществляет поставки в Россию. "Мы начнем очень внимательно наблюдать за поставками из Украины всего сегмента аграрной продукции, и, прежде всего, молочной, и примем самые жесткие меры при малейшем ухудшении качества. В первую очередь, пострадает малый и средний бизнес Украины, который поставляет продукцию в приграничные регионы и крупные города России", - сообщил Онищенко.

ТСН