Традиции вертепов возрождены на Черниговщине

В Чернигове на Рождество пройдет Второй городской фестиваль "Черниговская коляда - 2012".

Как сообщил УНИАН начальник Управления культуры городского совета Олег ВАСЮТА, участниками рождественского фестиваля станут коллективы вертепников и колядников.

По его словам, о своем участии в вертепном действе сообщили коллективы местной ячейки Союза украинок, общины греко-католической церкви, общества "Просвіта", местного музыкального училища и другие.

"Выступления вертепов будут проходить в пяти микрорайонах города, а центральной площадкой станет Красная площадь", - сказал О.ВАСЮТА. Он также добавил, что продолжением фестиваля "Черниговская коляда" станут рождественские песнопения творческих коллективов города "Рождественский круг", которые состоятся 13 января, накануне Старого нового года, в городском Дворце культуры.

Начальник городского управления культуры также подчеркнул, что Черниговская область имеет давние традиции вертепного действа, хотя сейчас вертепы более распространены в Западной Украине.

"В 90-х годах прошлого века традиции вертепного действа возрождены на Черниговщине, а сейчас они развиваются и популяризируются», - отметил О.ВАСЮТА.