Милиция задержала подозреваемого в нападении на «Ощадбанк»

Милиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на отделение «Ощадбанка» в городе Измаил Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, задержанный - 38-летний ранее судимый гражданин одного из соседних государств, житель Одесской области.

«В настоящее время этот гражданин допрашивается по делу в качестве подозреваемого», - сообщил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря преступник, вооруженный газовым пистолетом, совершил ограбление отделения «Ощадбанка» в Измаиле. Нападавший забрал из банка деньги, произвел два выстрела вверх и скрылся в неизвестном направлении. Никто из людей не пострадал.

В тот же день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру внутренних дел В.ЗАХАРЧЕНКО и председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ принять исчерпывающие меры по расследованию этого ограбления.