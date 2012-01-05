Филарет - о слугах народа: за неправду их рано или поздно спросят

Тот, кто получил власть, должен служить в первую очередь народу, который его избрал, а не себе.

Об этом заявил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Святейший Патриарх Филарет в интервью УНИАН.

В частности, глава УПЦ КП отметил: «Первое. Я постоянно говорю одно: власть предержащие, получившие власть от Бога, должны руководствоваться правдой. Если они не руководствуются правдой – это значит, что и с ними будут поступать не по правде. Потому что Господь сказал: как хотите, чтоб с вами делали люди, так и вы делайте с ними. Поэтому, когда власть предержащие принимают какие-то решения, они должны в первую очередь думать – правду они делают, или нет? Поскольку за неправду их рано или поздно спросят – если не люди, то Бог обязательно! Придет для каждого суд Божий. Второе. Всякая власть - от Бога. Власть – а не человек, который эту власть имеет. Потому что человек может быть и грешником, и преступником, и тираном, что мы видим из истории. А поэтому знание, что власть – от Бога, налагает на носителя власти большую ответственность. Поскольку тот, Кто дал, спросит отчет! А кто получил власть, должен служить в первую очередь народу, который его избрал, а не себе. И Президент, и депутат, и другие чиновники – слуги народа».

По словам Патриарха Филарета, «мы же видим в Украине, как много власть предержащих не выполняют своих обязанностей, не служат народу, а служат себе, что проявляется в собственном обогащении. Поскольку власть дает возможность распределять имущество народное – каждый нечестный власть предержащий хочет от этого имущества как можно больше себе оторвать…».

По мнению предстоятеля УПЦ КП, исправление этих неурядиц зависят не только от Президента: «Он задает тон, и ему задают тон. Но задающие тон, – они в тени, их не видно. А виновных в этих трудностях и неурядицах много. Каждый, кто живет не по правде и действует не по правде, – виноват в этом. Он создает эту атмосферу. Посмотрите – президенты меняются, а нечестные чиновники как были, так и есть…».

По словам патриарха Филарета, «Господь все это терпит – но до поры, до времени, поскольку дает каждому грешнику возможность покаяться. А кто не кается – тот будет наказан. Так же, как было в советские времена. Разрушали храмы, расстреливали священников, отправляли их в Сибирь, на Соловки. Все это Господь видел и ослаблял, но до поры, времени. Неправда действовала к определенной границе. Так и здесь – действует неправда, но ей придет конец. А границу определит Бог. Той неправде 20-30-х годов Господь определил границу войной. Война началась – прекратились и разрушение храмов, и расстрелы священников, и преследование церкви. И стали все ходить в храмы и молиться. Как Господь определит эту границу и сколько Господь будет терпеть в наше время – увидим. Господь все видит и все держит. И от Него зависит наша жизнь и благополучие, и от наших поступков. Мы сами, своей неправдой, своими грехами, беззаконнями, или наоборот – добрыми делами и правдой, создаем в стране атмосферу».

*** Интервью с Патриархом Филаретом читайте на здесь