В Ровенской области внук задушил свою бабушку

В городе Здолбунов Ровенской области 32-летний внук задушил платком свою 85-летнюю бабушку.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, это преступление мужчина совершил, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений.

С помощью платка он передавил дыхательные пути бабушки, от чего она и умерла.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый в преступлении задержан.